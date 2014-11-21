Через святкування річниці Євромайдану в Києві можуть перекрити ряд станцій метро

Про це повідомляє прес-служба київського метрополітену.

"Ці заходи введені на підставі Порядку організації роботи пасажирського транспорту загального користування в зв'язку з святкуванням Дня гідності та свободи на Майдані Незалежності 21 листопада 2014, затвердженого директором департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)", - йдеться в повідомленні метрополітену.

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Крім того, в підземці попередили, що у разі, якщо після закінчення заходів у центральній частині міста 21 і 22 листопада пасажиропотік перевищить перевізну спроможність, імовірне введення обмежень на вхід пасажирів на станції "Арсенальна", "Хрещатик" і "Майдан Незалежності".