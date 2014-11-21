В Україні сьогодні відзначають річницю Майдану

Як зазначив глава держави, "Україна – це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції – наш Майдан 2004 року, який був Святом Свободи, і Революція 2013 року, Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Мені, як президенту України, залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про День гідності та свободи, який українці віднині і навіки будуть відзначати 21 листопада".

Нагадаємо, 30 грудня 2011 року президент України Віктор Янукович своїм указом скасував День Свободи, який із 2005 року відзначався 22 листопада, у день початку Помаранчевої революції.

Водночас Янукович підписав указ, згідно з яким День Свободи було перенесено на інший день, а саме - на 22 січня, коли традиційно відзначався День Соборності на честь проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, що відбувся в 1919 році. Згідно з цим указом, щороку 22 січня держава відзначала День Соборності та Свободи України.

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Наприкінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, що мала бути підписана на Вільнюському саміті «Східного партнерства» 28-29 листопада.

Після побиття спецпризначенцями «Беркуту» в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст України вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, що тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція гідності. У результаті, Янукович у лютому, після масового розстрілу беззбройних громадян на Майдані Незалежності в Києві, втік до Росії.

Усю повноту влади взяла на себе Верховна Рада України, яка призначила на 25 травня вибори президента України. На цих виборах переміг Порошенко, який 27 червня 2014 року підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі.

26 жовтня в Україні було обрано нову Верховну Раду – що було однією з вимог учасників Революції гідності.