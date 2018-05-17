Кличко пояснив причини підняття вартості проїзду у столичному транспорті

Мер наголосив, що сьогодні собівартість проїзду в столичному громадському транспорті набагато вища, ніж вартість квитка.

Рішення щодо підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті економічно обґрунтоване. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради.

Мер зауважив, що майбутнє підвищення тарифів на проїзд у міському громадському транспорті непопулярне, але необхідне рішення.

«Ми не можемо допустити кризи у транспортній сфері! Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт у Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися», – сказав Віталій Кличко.

Мер наголосив, що сьогодні собівартість проїзду в столичному громадському транспорті набагато вища, ніж вартість квитка.

«Здорожчали енергоресурси, матеріали, у нас не вистачає водіїв через низьку зарплату. Тому, підвищення ціни на проїзд – економічно обґрунтоване. І всі розрахунки будуть оприлюднені, з ними можна буде ознайомитися», – додав Віталій Кличко.