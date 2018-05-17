Він нагадав, що столиця очікує на приїзд великої кількості гостей, і місто готується, щоб провести всі заходи на високому рівні.

Мер Києва Віталій Кличко закликав киян із розумінням поставитися до певних складнощів у пересуванні містом. Адже місто готується до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який в українській столиці відбудеться вперше.

Про це Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

Він нагадав, що столиця очікує на приїзд великої кількості гостей, і місто готується, щоб провести всі заходи на високому рівні.

«Так, зараз є нарікання на певні складнощі пересування містом. Перекритий Хрещатик, тривають ремонти доріг. Але зазначу, облаштування фан-містечка на Хрещатику було однією із домовленостей і пропозицією УЄФА, яку ми мали виконати», – підкреслив Віталій Кличко.

Щодо ремонтних робіт, додав мер Києва, то капітальні ремонти доріг відбуваються планово, і їх у столиці розпочали, як тільки дозволила погода, щоб встигнути оновити до кінця сезону якомога більше столичних доріг та проїздів.

«Тому я перепрошую за незручності, але ж закликаю із розумінням ставитися. Все це робиться для міста, для його мешканців. Ну неможливо класти асфальт, коли по ньому їздять авто!» – підкреслив мер Києва.