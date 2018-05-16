Кличко: Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для його належної роботи

16:24, 16 травня 2018
Київ
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Віталій Кличко

Підвищення вартості проїзду в громадському транспорті необхідне для належної роботи, розвитку та оновлення транспортної інфраструктури столиці. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в коментарі журналістам.

«Ми змушені підняти ціну на проїзд. Адже транспорт в Києві має належно працювати, бути безпечним та комфортним, вчасно ремонтуватися та оновлюватися», - відзначив мер, передає його прес-служба. 

За його словами, підвищення вартості проїзду в міському транспорті пов’язане з тим, що нинішня собівартість проїзду набагато вища, ніж вартість квитка. Водночас, додав Віталій Кличко, сьогодні є необхідність розвитку та оновлення рухомого складу громадського транспорту в Києві. І на все це потрібні значні кошти. 

Крім того, підкреслив Віталій Кличко, нині не вистачає водіїв громадського транспорту, оскільки люди не хочуть йти працювати на низьку заробітну плату і змушені шукати роботу закордоном. Тому, наголосив мер, столична влада повинна підвищити зарплату водіям. 

Кличко також відзначив, що для пільгових категорій громадян буде збережений безкоштовний проїзд.    

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