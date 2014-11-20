В КМДА заперечують збільшення видатків на утримання чиновників

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

«Заява міністра фінансів про те, що столична влада у 4 рази збільшила видатки на утримання органів місцевого самоврядування, суперечить фактам та документам», - стверджує Бондаренко.

Так, за його словами, видатки загального фонду бюджету Києва на 2014 рік на галузь «державне управління» з моменту його затвердження не збільшували і становлять 633 231,80 тис. грн. З них фонд оплати праці органів місцевого самоврядування – 15 768,80 тис. грн, органів державної влади – 386 256 тис. грн. Натомість, збільшено витрати на енергоносії на 2 170,57 тис. грн та видатки спеціального фонду на 7 440 тис. грн, які необхідні для відновлення системи для голосування, заявив Бондаренко.

Керівник апарату КМДА зауважив, що не змінювалася і кількість співробітників виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), гранична чисельність яких затверджена постановою Кабміну і є значно нижчою, ніж чисельність працівників центральних апаратів Міністерства внутрішніх справ (2 653 особи) Державної фіскальної служби (2 186 осіб) та Держархбудінспекції (1 271 особа).

«У 2014 році кількість співробітників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), а це 1 862 особи, у тому числі 256 працівників апарату КМДА, не збільшувалася і не перевищувала встановленої граничної чисельності. При цьому, варто пам’ятати, що в структурі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 23 самостійні структурних підрозділи, які забезпечують життєдіяльність 4-мільйонного мегаполісу», – заявив Бондаренко.

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Він додав, що не зросла і заробітна плата чиновників. Так, ставки зарплати затверджені постановою Кабміну від 09.03.2006 №268 і становлять: 1218 грн для головного спеціаліста; 1595 для начальника відділу та 1754 грн для начальника управління. Разом із посадовими надбавками, які також встановлені Кабміном, в середньому головний спеціаліст отримує близько 3008 грн, а начальник управління – 5060 грн.

«Не треба йти на компроміс із совістю та звинувачувати столичну владу у збільшення видатків на утримання свого апарату. Ми не виходимо за встановлені рамки щодо чисельності, а заробітна плата працівників, кожен з яких щодня несе велику відповідальність за життєдіяльність столиці, є навіть нижчою за середню», – зауважив керівник апарату КМДА.

Як повідомляв УНІАН, мер столиці Віталій Кличко звинувачує Кабмін у заборгованостях перед Києвом і вимагає від прем’єра Арсенія Яценюка знайти рішення щодо фінансування Києва.

Також Кличко заявляє, що в цьому році вилучення з міського бюджету Києва становлять 9 млрд грн, що більш ніж у 20 разів перевищує аналогічний показник 2005 року. За його словами, лише за останні роки з бюджету Києва було вилучено 33 млрд грн.

Водночас міністр фінансів на засіданні уряду 19 листопада заявив, що Києву не вистачає коштів, бо міськрада у 4 рази збільшила видатки на утримання органів місцевого самоврядування.

”Міська рада приймає рішення і майже в 4 рази збільшує видатки на утримання органів місцевого самоврядування. Зверніть увагу на цифру – збільшує на 470 мільйонів гривень – якраз ті кошти, яких сьогодні не вистачає на ліки і все інше. Стосовно чиновників – ми багато разів закликали і Віталія Володимировича, і його колег: розберіться, будь ласка, з тим, що робиться в Києві”, - зауважив Шлапак.

На думку міністра, Києву необхідно проводити серйозну реформу всередині видатків міста, зокрема, оптимізувати витрати на чиновників, щоб мати кошти забезпечення життєдіяльності міста.