Під виглядом ремонтних робіт чиновники КМДА умисно позбавили киян гарячої води – Береза

Нардеп стверджує, що гаряче водопостачання можна відновити у тому випадку, якщо міська влада знайде бюджетні кошти на покриття збитків комунального підприємства «Київтеплоенерго».

За інформацією народного депутата, справжня причина відсутності гарячого водопостачання в більшості районів столиці в іншому – чиновники міськадміністрації під виглядом масштабних ремонтів намагаються мінімізувати збитки від діяльності КП «Київтеплоенерго».

«Гарячої води у восьми районах Києва з десяти немає і не буде. За оптимістичними прогнозами – до 1 червня. У число страждальців потрапили мешканці Святошинського, Шевченківського, Солом'янського, Подільського, Голосіївського, Оболонського, частини Дарницького та Печерського районів. За офіційною версією КМДА це пов'язано з тим, що місто об'єднало техрегламентні роботи з підготовки мереж до зими і процес переукладання договорів на поставку газу. У той же час загальний обсяг теплоенергії, який щодоби виробляють київські ТЕЦ і єдиний в Україні сміттєспалювальний завод, перебудований в мінітеплоцентраль, становить 6700 Гкал теплової енергії. За даними «Київенерго» цього достатньо, щоб забезпечити в міжопалювальний сезон гарячою водою 70% киян», - написав Борислав Береза у мережі Facebook.

Нардеп стверджує, що гаряче водопостачання можна відновити у тому випадку, якщо міська влада знайде бюджетні кошти на покриття збитків комунального підприємства «Київтеплоенерго».

«Виходить, що нагріти воду київські ТЕЦ можуть, а комунальний оператор мереж – доставити її не може. Парадокс? І так, і ні. Вся справа в тому, що відсутність гарячої води у Києві – це тільки верхівка айсберга, яку бачать споживачі. Насправді, у тепловій сфері – оберемок роками не вирішуваних проблем. Головна причина – збитковість гарячого водопостачання, особливо в міжопалювальний період. Тільки якщо в інших містах збитки від забезпечення населення теплом і гарячою водою лягають на місцеві бюджети, то київська влада пішла іншим шляхом – призупинити збиткову діяльність! А киянам повісили на вуха локшину про нібито тотальні ремонтні роботи!», - підкреслив він.

Як раніше повідомлялося, згідно з рішенням Київради, з 1 травня функції по забезпеченню столичних споживачів гарячою водою і теплом перейшли від ПАТ «Київенерго» до підконтрольному КМДА комунальному підприємству «Київтеплоенерго».