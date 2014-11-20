У Києві розробили схему велосипедних маршрутів

Столична влада запланувала за п'ять років створити якісні маршрути для велосипедистів, які з'єднають віддалені райони з центром Києва.

Перші маршрути за напрямом: Троєщина - Центр, Солом'янка - Центр і під'їздний маршрут до метро Позняки з перехоплюючим паркінгом (велостоянкою) можуть з'явитися вже в 2015 році, повідомили в КМДА, пише Новое время.

Затвердити програму велопланування столиці планують до кінця цього року. До розробки схеми залучили членів Асоціації велосипедистів Києва, німецьких фахівців і комунальне підприємство Житлобудінвест-УКБ.

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"Пріоритетні маршрути ми вибирали за принципом найбільшого результату з найменшими зусиллями. Ми проаналізували, де в місті існує найбільша транспортна потреба, тобто де зосереджена найбільша кількість жителів, відсутній рейковий громадський транспорт, мало спусків і затримок на шляху, а також де може бути найменша складність і вартість робіт", - пояснила координатор АВК Ірина Бондаренко.

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"Ми маємо розуміти, що ця концепція вимагає інших підходів: на тих місцях, де зараз стоять автомобілі можуть бути велодоріжки, а паркування на площах міста можна замінити скверами або ігровими майданчиками. Європа вже давно керується такими принципами, тому що це і здоров'я людей, і більша безпека дорожнього руху", - додав експерт Німецького товариства міжнародного співробітництва в Україні (GIZ) Матіас Брандт.