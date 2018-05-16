Столична влада зупинила будівництво на вулиці Малишка

Наразі демонтаж триває.

Силами Департаменту благоустрою Києва почали демонтаж будівельного паркану за адресою: вулиця Малишка, 9. Наразі демонтаж триває.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат Київради Олесь Маляревич, як повідомляє Офіційний портал Києва.

Він подякував активним мешканцям масиву, які допомогли відстояти ділянку. А також – меру столиці Віталію Кличку за принципову позицію у цьому питанні.

За словами Олеся Маляревича, на засіданні постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування було підтримано проект рішення щодо розірвання договору оренди земельної ділянки наданої у 2005 та подовженого у 2010 році.

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«Також проектом рішення пропонується створити на даній території сквер! У четвер, 17 травня, проект рішення буде розглянутий на сесії Київради як невідкладний. Впевнений, що його підтримають депутати і вже цієї осені разом розпочнемо створення скверу!» – написав депутат Київради.

Нагадаємо, у січні цього року мер столиці Віталій Кличко доручив призупинити будівельні роботи на вулиці Малишка. А також звернувся до забудовника надати всю необхідну документацію на будівництво. Він також звернувся до контролюючих органів та прокуратури міста з вимогою перевірити законність початку будівельних робіт. Зокрема, встановлення будівельного паркану.