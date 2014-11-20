Справу про підпал "Жовтня" перекваліфікували зі "знищення майна" на "хуліганство"

Прокуратура перекваліфікувала кримінальне провадження стосовно двох молодиків, які вчинили підпал столичного кінотеатру «Жовтень», зі статті Кримінального кодексу про «знищення майна» на «хуліганство».

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління МВС України в м.Києві Олександр Терещук повідомив на засіданні Київради, доповідаючи про хід розслідування провадження.

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Він зазначив, що осіб, які вчинили підпал, було встановлено через два дні після скоєння злочину.

«Після цього було встановлено, де вони знаходяться. Під час затримання підозрюваних було застосовано зброю вогнепальну для зупинення транспорту. Злочинці були доставлені до Подільського райуправління. Вони зізналися у скоєнні злочину. Але слідчими прокуратури було перекваліфіковано злочин на частину 2 (статті 296 Кримінального кодексу України) - «хуліганство», мотивуючи тим, що умисел злочинців був не пошкодити майно, а суто хуліганські дії, спрямовані на те, щоб зірвати показ кінофільму…», - розповів Терещук.

За його інформацією, затриманим було оголошено про підозру. Після обшуків у місцях їх проживання та виявлення там набоїв, гранат, підозрювані були арештовані на три доби. Водночас суд прийняв рішення про утримання цих молодих людей під домашнім арештом.

«Проводиться в подальшому слідство. Я думаю, що протягом місяця справа буде направлена до суду, і суд прийме рішення, зважаючи на всі зібрані докази… Можливо, суд перейде на тяжкий злочин – на знешкодження майна», - сказав Терещенко.

Як повідомляв УНІАН, Пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася увечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля кінотеатру зазнала значних пошкоджень.

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За підозрою у підпалі кінотеатру "Жовтень" правоохоронці затримали двох студентів 20-ти та 24-х років. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вказані особи перебувають під домашнім арештом.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі прокуратури Подільського району.