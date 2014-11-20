В день річниці Майдану Київ охоронятимуть понад 3 тисячі силовиків
13:12, 20 листопада 2014Київ
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Завтра у Києві під час масових заходів з нагоди відзначення Дня Свободи та річниці Революції гідності громадський порядок охоронятимуть понад 3 тис. міліціонерів.
Охороняти порядок будуть працівники МВС, СБУ і Управління держохорони / УНІАН
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.
Заходи відбуватимуться з 10.00 ранку до півночі в різних місцях столиці, переважно у центральній її частині.
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Враховуючи масштабність події, працівники київської міліції працюватимуть у взаємодії зі співробітниками Управління державної охорони, Служби безпеки України, громадськими формуваннями і організаціями тощо.
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