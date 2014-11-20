В день річниці Майдану Київ охоронятимуть понад 3 тисячі силовиків

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в місті Києві, правоохоронці нестимуть службу у посиленому режимі.

Заходи відбуватимуться з 10.00 ранку до півночі в різних місцях столиці, переважно у центральній її частині.

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Враховуючи масштабність події, працівники київської міліції працюватимуть у взаємодії зі співробітниками Управління державної охорони, Служби безпеки України, громадськими формуваннями і організаціями тощо.