Завтра у центрі Києва обмежать рух транспорту у зв’язку з річницею Євромайдану

Про це повідомили УНІАН у столичному управлінні ДАІ.

«В зв’язку з відзначенням 21 листопада початку Революції гідності, а також річниці створення самооборони Майдану, з 13.00 до 17.00 буде тривати акція «Марш гідності» за маршрутом - пл. Михайлівська, вул. Володимирська, просп. Шевченка, пл. Бессарабська, вул. Хрещатик, вул. Інститутська, пров. Кріпосний, вул. Грушевського, пл. Європейська», - йдеться в повідомленні.

ДАІ радить водіям планувати свої поїздки у центральну частину міста з урахуванням зазначеної інформації.

Читайте такожНа річницю початку Майдану в Києві знову відбудеться вічеГостям, які прибудуть для участі у святкуванні на автобусах, ДАІ пропонує скористатися паркувальними майданчиками, розташованими біля станцій метро: "Червоний Хутір"; "Лісова" (у двох напрямках); "Житомирська";"Іподром" та "Академмістечко".