У Києві через нові платіжки термін сплати за компослуги продовжили до 30 листопада

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, це викликано значною кількістю запитань громадян щодо заповнення нових квитанцій та необхідністю детальних роз’яснень з цього приводу.

«Міська влада, орієнтуючись на численні звернення мешканців, прийняла рішення про продовження терміну сплати за послуги ЖКГ, а також вжила заходів для більшої зручності та оперативності здійснення платежів», - зазначається в повідомленні.

Як наголосили у КМДА, графік роботи 135-ти столичних відділень АТ «Ощадбанк» у робочі дні та у суботу буде продовжено на одну годину. Більшість відділень працюватиме до 20:00 у будні, та до 18:00 – у суботу. Крім того, на місцях працюватиме збільшена кількість касирів-операціоністів для обслуговування платників, запевнили у прес-службі.

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Також міська влада зобов’язала районні адміністрації посилити інформаційну роботу на місцях. У кожному ЖЕКу має бути визначений відповідальний фахівець, який забезпечуватиме роз’яснення щодо роботи з новими платіжками.

Водночас Київська міська державна адміністрація пропонує киянам, у випадку виникнення питань, звертатися до всіх доступних каналів комунікації: міського контакт-центру за тел.: 15-51, КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр», ЖЕКів.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді мешканці столиці отримали змінені платіжні документи для розрахунку за житлово-комунальні послуги: на одному аркуші розміщено три рахунки від виконавців послуг, які необхідно сплачувати окремо.

Вони надійшли киянам із запізненням, тому столична влада продовжила тоді термін сплати до 25-го листопада.

Загалом нинішня зміна виду платіжки вже третя за останні три місяці.