Київрада перейменувала вулицю Інститутську в Києві на алею Героїв Небесної Сотні

Відповідне рішення ухвалили депутати Київради, повідомляє прес-служба Київського міського голови.

Мер Києва Віталій Кличко запропонував депутатам внести питання про перейменування частини вулиці Інститутської від Майдану Незалежності до вулиці Ольгинської на алею Героїв Небесної Сотні, щоби вшанувати і увічнити пам'ять жертв Небесної сотні. Депутати підтримали пропозицію Київського міського голови, а також проголосували за відповідне рішення - за таке рішення проголосували на сьогоднішньому засіданні 85 депутатів Київради (проти 0, утримались 3).

Водночас, у ході обговорення озвучувались пропозиції перейменувати всю вулицю Інститутську, а також вулицю Банкову у вулицю Героїв Небесної Сотні, але це не було підтримано необхідною більшістю депутатського корпусу.

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Підготовлений для розгляду проект передбачав перейменування на «вулицю Героїв Небесної Сотні», але секретар Київради озвучив пропозицію щодо нової назви – перейменувати на «алею Героїв Небесної Сотні». Ця пропозиція була підтримана депутатами.

Як повідомляв УНІАН, під час наймасовіших акцій протесту в історії України 18-20 лютого 2014 року на вул. Інститутській силовики застрелили більше ста беззбройних учасників акцій протесту. Пізніше їх стали називати Небесна Сотня.