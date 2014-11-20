У Києві пожежа на ринку пошкодила близько 50 торгових кіосків.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Києві, інформація про пожежу у металевих кіосках на території ринку по вул. Пестеля, 2, надійшла сьогодні, 20 листопада, о 00.08.

Після прибуття на місце виклику пожежники встановили, що вогонь поширився на площу 150 кв. м. Горіння супроводжувалося інтенсивним задимленням і тлінням конструктивних елементів каркаса торгових павільйонів, існувала загроза розповсюдження вогню на всю територію ринку.

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О 00:58 пожежу було локалізовано, а о 1:31 - ліквідовано. На місці події працювали 35 людей особового складу та 9 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Внаслідок пожежі вогнем пошкоджено близько 50 торгових кіосків.

Загиблих та травмованих немає, збиток встановлюється.

Експерти з дослідно-випробувальної лабораторії ГУ ДСНС у Києві розглядають кілька ймовірних причин виникнення пожежі, таких як коротке замикання електропроводів, необережне поводження з вогнем та підпал. Остаточну причину виникнення пожежі встановить слідство, сказано в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві горів кінотеатр "Жовтень".