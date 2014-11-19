Конфлікт на Осокорках провокує "політико-кримінальна група"

За конфлікт навколо земельної ділянки на Осокорках відповідальні політико-кримінальні структури, що маніпулюють громадським обуренням.

Так ситуацію у себе на соцсторінці прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

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Хто саме - не уточнює. Всеукраїнське об'єднання "Свобода", хлопці якої були помічені на акціях протесту проти будівництва, каже - вони не є організаторами.

Два вечори поспіль столичні жителі воювали проти забудови торговельного центру. Люди завалили паркан. Акція переросла у сутички з міліцією.

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Наступного ранку забудовник його відновив. Загорожу повторно повалили, а потім ще й спалили. Дісталося і будівельній будці, що стояла на ділянці. Із місця подій заступника Дарницького райвідділу міліції забрала швидка.

Ставити нову огорожу забудовник поки що не наважується.