Конфлікт на Осокорках провокує "політико-кримінальна група"

21:42, 19 листопада 2014
Київ
0

Так ситуацію навколо будівництва на лівому березі столиці прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

Фото УНІАН

За конфлікт навколо земельної ділянки на Осокорках відповідальні політико-кримінальні структури, що маніпулюють громадським обуренням.

Так ситуацію у себе на соцсторінці прокоментував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, йдеться в сюжеті ТСН.ua.

Читайте такожГеращенко розповів подробиці бійки на скандальному будівництві біля метро Осокорки (фото)

Хто саме - не уточнює. Всеукраїнське об'єднання "Свобода", хлопці якої були помічені на акціях протесту проти будівництва, каже - вони не є організаторами. 

Два вечори поспіль столичні жителі воювали проти забудови торговельного центру. Люди завалили паркан. Акція переросла у сутички з міліцією.

Читайте такожПід час бійки міліції з активістами на будівництві біля метро «Осокорки» в Києві постраждали три людини

Наступного ранку забудовник його відновив. Загорожу повторно повалили, а потім ще й спалили. Дісталося і будівельній будці, що стояла на ділянці. Із місця подій заступника Дарницького райвідділу міліції забрала швидка.

Ставити нову огорожу забудовник поки що не наважується.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter