20 кінологів і 12 собак патрулюватимуть столичне метро

20 кінологів і 12 службових собак нестимуть службу з охорони Київського метрополітену.

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, на кожній з 52 станцій постійно несуть службу міліціонери Лінійного управління метрополітену, проте через збільшення кількості пасажирів зростає і завантаженість працівників міліції.

Читайте такожУ Києві міліція цього року отримала понад 230 повідомлень про замінування

Для ефективної профілактичної роботи, у тому числі зменшення кількості заяв про терористичні акти і замінування (за 10 місяців цього року до столичної міліції надійшло 68 повідомлень про замінування станцій метро), Головним управлінням столичної міліції прийнято рішення про створення кінологічного центру Лінійного управління у метрополітені.