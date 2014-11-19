Столична влада закликає пересісти на громадський транспорт через погіршення погоди

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«З метою підвищення безпеки та недопущення заторів на дорогах столиці закликаємо всіх киян ненадовго відмовитися від користування власними автомобілями і надати перевагу громадському транспорту. Це дозволить розвантажити дороги, швидко чистити сніг та не допустити багатокілометрових заторів. Крім того, нагадуємо водіям, які ще не встигли замінити автомобільну гуму на зимову, зробити це якомога швидше», – заявив радник голови КМДА Олександр Кава.

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