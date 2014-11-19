Мінфін відмовився давати Кличку гроші на Київ

Про це заявив на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.

«Це неможливо», - сказав він у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка сприяти покриттю дефіциту міського бюджету.

Шлапак зазначив, що хоча з київського бюджету і вилучається 50% зібраного податку на доходи фізосіб, 55% цієї суми сплачують підприємства бюджетної сфери, а решта компенсується відносно високими доходами киян.

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Також міністр порадив київській муніципальній владі підвищити орендну плату за землю і скоротити другорядні витрати, серед яких назвав великий штат чиновників і капіталовитратні інфраструктурні проекти.

«За нашими розрахунками, міський бюджет Києва у 2014 році втратив близько 200 млн грн лише через низьку орендну плату», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко заявляв, що у поточному році вилучення з міського бюджету Києва становлять 9 млрд грн, що більше ніж у 20 разів перевищує аналогічний показник 2005 року. За його словами, лише за останні роки з бюджету Києва було вилучено 33 млрд грн.