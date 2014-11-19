Мінфін відмовився давати Кличку гроші на Київ
Уряд не планує виділяти гроші на фінансування дефіциту міського бюджету Києва, який до кінця 2014 року може скласти 1,7 млрд грн.
Про це заявив на засіданні уряду міністр фінансів Олександр Шлапак.
«Це неможливо», - сказав він у відповідь на прохання мера Києва Віталія Кличка сприяти покриттю дефіциту міського бюджету.
Шлапак зазначив, що хоча з київського бюджету і вилучається 50% зібраного податку на доходи фізосіб, 55% цієї суми сплачують підприємства бюджетної сфери, а решта компенсується відносно високими доходами киян.
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Також міністр порадив київській муніципальній владі підвищити орендну плату за землю і скоротити другорядні витрати, серед яких назвав великий штат чиновників і капіталовитратні інфраструктурні проекти.
«За нашими розрахунками, міський бюджет Києва у 2014 році втратив близько 200 млн грн лише через низьку орендну плату», - сказав Шлапак.
Як повідомляв УНІАН, раніше Кличко заявляв, що у поточному році вилучення з міського бюджету Києва становлять 9 млрд грн, що більше ніж у 20 разів перевищує аналогічний показник 2005 року. За його словами, лише за останні роки з бюджету Києва було вилучено 33 млрд грн.