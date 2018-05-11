У столиці тестують «розумний» тролейбус, що зробить пересування пасажирів максимально комфортним

Згодом схожими системами обладнають увесь транспорт у місті.

У столиці проходить тестування «розумного» тролейбуса з новітнім обладнанням, яке допоможе зробити пересування максимально комфортним і безпечним для пасажирів.

Про це повідомив в ефірі радіо «Київ – 98 FM» директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

«Тролейбус оснащений камерами відеоспостереження, які забезпечують підрахунок пасажирів та контроль поточної ситуації на дорозі. Для більшого комфорту під час поїздки, в салоні встановлена система, яка контролює температуру. Вся інформація передається в онлайн-режимі до міського Дата-центру. Водій має можливість зв’язуватися з диспетчером, коли це необхідно. Зараз ми тестуємо «розумний» тролейбус на маршруті № 18 і зможемо зробити висновки вже протягом місяця», – розповів Юрій Назаров.

Згодом схожими системами обладнають увесь транспорт у місті.

Читайте такожУ КМДА розповіли про низку причин підвищення вартості проїзду у столиці

«Звичайно, у нас є плани після цього запустити в тиражування цю систему на решту громадського наземного транспорту», – додав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Окрім цього, із метою модернізації міста, найближчим часом планується впровадження таких smart-технологій: введення єдиного електронного квитку для проїзду у громадському транспорті; встановлення smart-зупинок і smart-дерев, за допомогою яких можна підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним Wi-Fi.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що столична влада вкладає значні кошти в закупівлю нового громадського транспорту.

«За останніх два роки було закуплено 100 нових сучасних автобусів, 17 тролейбусів і 45 трамваїв зі 100% низькою підлогою, кондиціонерами, Wi-Fi. Модернізовано 15 вагонів метрополітену. Ми і надалі робитимемо все, щоб і громадський транспорт, і дороги в Києві відповідали європейському рівню», – сказав Кличко.