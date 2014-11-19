Кличко вимагає від Яценюка знайти рішення щодо фінансування Києва

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови, про це Кличко заявив під час виступу на засіданні Кабінету міністрів.

“Ми всі розуміємо, що життєзабезпечення столиці та її повноцінне функціонування залежить від фінансування. Ми знаємо, наскільки напружена ситуація з державним бюджетом, така сама напружена ситуація і з бюджетом міста Києва. Київ - це єдине місто, в якого вилучають ПДФО. Минулого року це вилучення становило майже 9 млрд грн. В цілому утримання бюджетної сфери загострилось після того, як почали вилучати у Києва 50% податку на доходи фізичних осіб”, - підкреслив мер.

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Кличко наголосив, що за відсутності фінансування неможливо здійснювати виплати у соціальній і бюджетній сферах. “До кінця року розрахунковий дефіцит міського бюджету - 1,7 млрд грн. Це гроші, яких нам вкрай не вистачає, з яких 700 млн грн - це виплата зарплат, 101 млн грн – плата за медикаменти, 166 млн грн - за харчування. Складається дивна ситуація: спочатку кияни сплачують податки в державний бюджет, а потім мер приходить і благає виділити кошти на ті чи інші напрямки”, - заявив Кличко.

Він нагадав про киян, які, не маючи змоги отримати ліки, від яких залежить їхнє життя, також приходять і просять допомогти. “Заборгованість по ліках складає 25 млн грн перед компаніями-постачальниками. Гемодіаліз постачають у борг, але не можуть постійно це робити. Потреби на охорону здоров’я у Києві складають 5,7 млрд грн. А, на жаль, бюджетом передбачено тільки 3,6 млрд, що складає 63%. Заборгованість на сьогодні складає 100 млн грн. З них 73 млн грн - за медикаменти, а також харчування у лікарнях, розрахунки за електроенергію, програма “Здоров’я киян”, - сказав Кличко.

За його словами, субвенція з держбюджету на компенсацію пільгового проїзду у громадському транспорті столиці здійснюється лише на третину від потреб.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада Кличко заявив, що проситиме в уряду субвенцію з держбюджету на погашення боргів по зарплатах і на забезпечення роботи соціальних закладів цього року.

За словами Кличка, місто має гостру проблему з фінансуванням виплати зарплат, а також з фінансуванням харчування дітей у дитсадках тощо.

Він зазначив, що така ситуація сталася через неправильно сформований бюджет на поточний рік, який ухвалювала попередня влада.

13 листопада Кличко заявив про критичну ситуацію у сфері фінансування медичної галузі столиці. Він сказав, що недофінансування сфери становить 153 млн грн.

При цьому профільний заступник голови КМДА Михайло Радуцький заявив, що уряд заборгував Києву 108 млн грн на медичні видатки.

На зустрічі з київськими роботодавцями та підприємцями 18 листопада Кличко сказав, що уряд тримає столицю на межі банкрутства. Він нагадав, що з бюджету Києва щорічно вилучається 50% ПДФО і цього року ця сума складає близько 9 млрд грн.

«Незважаючи на те, що Київ формує 30% держбюджету України, міський бюджет залишається на сьогодні порожнім. Дефіцит бюджету столиці становить близько 2 млрд грн. Попередній уряд запровадив абсурдні механізми бюджетних відносин між столицею та центральною владою. І нинішній уряд цим користується та латає дірки державного бюджету за рахунок місцевих бюджетів», - підкреслив Кличко.

За словами мера, нова Верховна Рада повинна у першу чергу ухвалити закон про скасування вилучення ПДФО у Києва.