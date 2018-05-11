Біля метро «Кловська» облаштовують тактильно-направляючу доріжку для незрячих

Дорожники, щоб полегшити дорогу для незрячих людей, зробити її більш безпечною та комфортною, облаштовують спеціальну доріжку від виходу зі станції метро «Кловська» до деяких об’єктів.

Завершуються роботи із улаштування тактильно-направляючої доріжки, яка полегшить дорогу незрячим людям до важливих для них об’єктів, – Центрального правління Українського товариства сліпих та Центральної бібліотеки товариства.

Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор», пише офіційний сайт КМДА.

Дорожники, щоб полегшити дорогу для незрячих людей, зробити її більш безпечною та комфортною, облаштовують спеціальну доріжку від виходу зі станції метро «Кловська» до цих об’єктів.

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Роботи знаходяться на завершальному етапі, влаштовано майже 80% доріжки, і вже найближчими днями будуть завершені повністю, обіцяють у комунальній корпорації.

Нагадаємо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітального ремонту станцію швидкісного трамваю «Вулиця Генерала Потапова» та проінспектував нові польські трамваї PESA. За словами мера, ці вагони відповідають усім сучасним вимогам, та прилаштовані для потреб людей з особливими потребами. Зокрема мають низьку підлогу та обладнані рампою для доступу в салон пасажирів в кріслі-колясці.