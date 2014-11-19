Яценюк хоче зменшити кількість чиновників у Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.

Читайте такожВ КМДА під люстрацію попали три чиновники"Ми скоротили 10% чиновників за останні шість місяців. По місту Києву вам доведеться робити те саме. Я вам кажу відверто, публічно на всю країну: я готовий з вами розділити політичну відповідальність за непопулярні рішення, в тому числі у Києві. Варіанту іншого немає", - сказав Яценюк, звертаючись до мера столиці, голови КМДА Віталія Кличка.