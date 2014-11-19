Яценюк хоче зменшити кількість чиновників у Києві
13:37, 19 листопада 2014Київ
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Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк наголошує на необхідності скорочення кількості київських чиновників.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Кабінету міністрів.
Читайте такожВ КМДА під люстрацію попали три чиновники"Ми скоротили 10% чиновників за останні шість місяців. По місту Києву вам доведеться робити те саме. Я вам кажу відверто, публічно на всю країну: я готовий з вами розділити політичну відповідальність за непопулярні рішення, в тому числі у Києві. Варіанту іншого немає", - сказав Яценюк, звертаючись до мера столиці, голови КМДА Віталія Кличка.
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