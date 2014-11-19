У "Пирогово" руйнуються будинки 400-річної давності: Кабмін заборонив музею витрачати гроші на ремонт

Історичні будівлі, яким по 200, а деяким - по 400 років, які розташовані на території Нацмузею народної архітектури і побуту України в Пирогово, перебувають у критичному стані: протікають дахи і стіни розвалюються, пише "Сегодня".

"Об'єкти потребують термінового ремонту. Якщо цього не зробити, вони можуть просто впасти. У багатьох потрібно перекривати дах, адже через затікання може не тільки постраждати інтер'єр глиняних будинків, але і самі будинки можуть зруйнуватися", - розповіла науковий співробітник музею Наталія Іванченко.

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У музеї запевняють: нині в жалюгідному стані знаходиться будинок з Рівненської області, де відпадає частина стіни, адже спочатку його встановили без фундаменту. Втім, у небезпеці знаходиться все Поділля (старовинні будинки, привезені до музею з Вінницької та Хмельницької областей - прим. Ред.). Але якщо більшість з них зиму ще простоять, то одна зі споруд до весни може не вистояти.

"Останній раз солом'яний дах об'єкта перекривали понад 15 років тому, і він прогнив. Якщо випаде велика кількість снігу, горище провалиться", - розповів екс-директор музею, а нині заступник директора по реставраційним роботам Дмитро Заруба.

За його словами, більше половини об'єктів музею (всього близько 300) потребують капремонту. На це необхідно близько 15 мільйонів гривень. Адже, наприклад, щоб врятувати занедбаний будинок з Рівненщини, потрібно як мінімум 100 тис. грн. В середньому майже така ж сума необхідна на кожен з об'єктів: десь підняти фундамент, десь перекрити дах, каже Заруба.

"Ми не отримуємо фінансування з держбюджету на реставраційні роботи з 2012 року. Все робили за кошти, які самі заробляємо, і за спонсорські гроші. Заробляє музей небагато - близько 5 млн грн на рік. Вони частково йдуть на утримання об'єктів, так і на госппотреби. Але в цьому році з'явилася постанова Кабміну, яка забороняє робити капремонт за гроші, які поступають на загальний рахунок музею, або за кошти, зароблені самостійно (це постанову було прийнято у березні - як пояснили в уряді, це було зроблено для стабілізації економічної ситуації та недопущення втрат бюджету. - Авт.). Виходить, що у нас на рахунку є 1,5 млн грн, але направити їх на капремонт ми не можемо", - каже Заруба.

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У прес-службі Міністерства культури запевняють, що подбають про музеї та фінансування знайдуть - правда, в якій кількості і на які саме потреби, не уточнили.

Інші експерти запевняють: музей у Пирогово цілком може існувати за рахунок продажу квитків. "На ці кошти цілком можна ремонтувати дахи та стіни будівель. До того ж на території діють ресторани - їх теж потрібно залучити до допомоги", - говорить заступник гендиректора музею Івана Гончара, Ігор Пошивайло.