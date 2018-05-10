Кличко: Гостинний двір необхідно передати у власність громади столиці

Місто готове взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Столична влада очікує на передачу у власність громади Києва Гостинного двору, який суд повернув у державну власність. Місто готове взяти приміщення на баланс та привести його до належного стану.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляється на сайті klichko.org.

"Боротьба за цю історичну будівлю тривала 7 років. І ми, разом з активістами, відстоювала інтереси громади. Апеляційний суд на початку березня ухвалив справедливе рішення. Також я вдячний прокуратурі за допомогу в цій справі, - відзначив Кличко. - І ми продовжуємо наполягати на передачі Гостинного двору у комунальну власність", - наголосив мер Києва.

Він відзначив, що вулиця Сагайдачного та Контрактова площа стали пішохідною зоною. Тепер міська влада продовжить втілення плану з реконструкції Контрактової площі та інших ключових об'єктів стародавнього Подолу.

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«Ми поступово приводимо Поділ до належного стану, щоб він став справжньою туристичною перлиною нашого міста: ми відкрили оновлену Поштову площу, яка стала улюбленим місцем відпочинку киян. Те ж зробимо з Контрактовою площею і Гостинним двором. Ми повернемо його у комунальну власність - як і Київський велотрек та стадіон "Старт" - і приведемо Гостинний двір до належного стану. Сподіваюся, справедливість переможе і щодо іншого об'єкту - так званого "вертолітного майданчика Януковича". І він, за сприяння Генпрокуратури, буде переданий у власність столичної громади", - відзначив Віталій Кличко.

Щодо майбутнього використання Гостинного двору, як зазначив мер столиці, однією з пропозицій є створення в його приміщенні музею міста Києва. Концепцію використання об’єкту на благо громади столиці після передачі Гостинного двору на баланс міста затверджуватиме Київрада.

Гостинний двір – торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, збудований у 1809 році. Постановою Кабінету міністрів від 15 серпня 2011 року Гостинний двір було виведено з Державного реєстру пам'яток архітектури.

У вересні 2012 року Київрада передала «Укрреставрації» в оренду на 5 років земельну ділянку під Гостинним двором для проведення реконструкції цієї будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою, чим тоді обурилася громада.