Під час бійки міліції з активістами на будівництві біля метро «Осокорки» в Києві постраждали три людини

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, правоохоронця з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарняного закладу. Медики йому надають медичну допомогу в умовах стаціонару. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, хімічне отруєння.

У міліції нагадали, що 18 листопада близько 19.00 біля станції метро «Осокорки» зібралося близько 150 чоловік, невдоволених будівництвом. «Через деякий час кілька десятків молодиків з числа мітингувальників вдалися до протиправних дій. Агресивно налаштовані люди у віці 15-18 років в балаклавах та з палицями в руках почали трощити будівельний паркан, палити дерев’яні конструкції, що знаходилися на огородженій території. Під час спроби правоохоронців вгамувати натовп та відновити громадський порядок виникла сутичка. Близько 10 чоловіків, оточивши працівника міліції, почали висловлюватися на його адресу нецензурною лайкою, наносити удари в область голови і тулубу, застосували газ. Медики, що прибули за викликом, допомогли пройти потерпілому до карети швидкої для надання йому медичної допомоги. У цей час мітингувальники заблокували рух автівки, почали вимагати, аби правоохоронець вийшов з автомобіля. При цьому агресивні молодики погрожували лікарям та водієві, почали розкачувати спецавтомобіль, намагалися розбити вікна в автівці та погрожували її підпалити. Окрім цього, мітингувальники пошкодили службовий автомобіль Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві», - йдеться у повідомленні.

Окрім цього, повідомили в міліції, близько 21.00 до Дарницького райуправління внутрішніх справ надійшло два повідомлення від лікарів про надання останніми медичної допомоги 35- і 39-річним чоловікам. Зі слів потерпілих, неподалік від станції метро «Осокорки» їх побили агресивні невідомі люди.

«Близько 22.00 завдяки свідомим громадянам, які стали закликати натовп вгамуватися, правоохоронцям вдалося відновити громадський порядок та розблокувати рух двох автомобілів швидкої медичної допомоги з потерпілими», - зауважили в міліції.

Матеріали за всіма цими фактами зареєстровані до Єдиного обліку районного управління міліції, після вивчення яких буде прийнято відповідне процесуальне рішення.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в місті Києві, 17 листопада ввечері до міліції надійшло повідомлення про те, що біля станції метро «Осокорки» молоді люди ламають паркан на будівництві. За викликом виїхали керівництво райуправління та слідчо-оперативна група. В Інтернеті почалися поширюватися заклики протидіяти незаконному будівництву біля станції метро «Осокорки». На момент прибуття міліціонерів ввечері 17 листопада з боку невдоволених громадян було близько 200 осіб. На місці проводилася дискусія між цими людьми та представниками забудовника з приводу будівництва. Деякі з громадян почали закликати до знесення паркану.

За даними МВС, було затримано 7 чоловік. Їх доставлено до Дарницького райуправління міліції. Відносно цих осіб складено адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Після проведення процесуальних дій усіх сімох було відпущено.

Щодо загальної ситуації, яка сталася, розпочато кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

18 листопада радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що організатором акції біля станції метро “Осокорки” було ВО «Свобода».