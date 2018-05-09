Кличко взяв участь в акції "Перша хвилина миру" з нагоди Дня пам'яті та примирення

Мер Києва Віталій Кличко разом з іншими високопосадовцями держави взяв участь в акції "Перша хвилина миру" з нагоди Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Захід відбувся в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Читайте такожУ центрі Києва обмежили рух транспорту з нагоди заходів до 9 травня

«Сьогодні ми згадуємо і шануємо тих, хто боровся з нацизмом, хто самовіддано і героїчно захищав свою землю. З кожним роком все менше живих історій, все менше учасників і очевидців Другої світової, - відзначив Кличко. - І сьогодні кожен українець як ніколи розуміє справжню ціну словам «хвилина миру». Бо так само, як і понад 70 років тому, українцям зі зброєю в руках доводиться відстоювати цілісність та незалежність своєї держави. І кожен з нас вірить, що незабаром довгоочікуваний мир нарешті запанує в Україні», - додав міський голова.

Він відзначив, що українці мають пам'ятати та шанувати тих, хто в різні часи боронив нашу землю. "І ми повинні робити все, щоб не повторювалися трагічні помилки минулого, які накрили тоді війною всю Європу. Нам потрібна єдність заради миру в нашій державі, заради спокою в Європі», - зазначив Віталій Кличко.