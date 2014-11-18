Активісти повторно знесли паркан навколо будівництва на Осокорках і підпалили будівельний інвентар (фото, відео)

Жителі мікрорайону Осокорки в Києві повторно знесли паркан, встановлений забудовником на проспекті Бажана. Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Близько сьомої години вечора біля метро "Осокорки" зібралося понад 200 місцевих жителів. Протягом декількох хвилин активісти знесли металевий паркан, встановлений забудовником сьогодні вночі, й підпалили будівельний інвентар.

В цілому обстановка на місці будівництва спокійна, міліція відсутня, так само, як і представники забудовника. Кореспондент видання зазначає, що люди в штатському фіксують, що відбувається на відео, але не втручаються.

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Нагадаємо, напередодні активісти вже зламали паркан на місці будівництва ТЦ. Оскільки акція була анонсована заздалегідь, в призначений час на місце будівництва приїхали чотири автобуси з міліціонерам. Кореспондент LB.ua упізнав у них колишніх "беркутівців". Представлятися міліціонери відмовилися, вели себе агресивно, відразу почали затримувати активістів. За фактом застосування сили до активістів у МВС почали службове розслідування, начальника Дарницького райвідділу міліції відсторонено Міністром від виконання службових обов'язків на період проведення розслідування.