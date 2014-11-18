Геращенко розповів подробиці бійки на скандальному будівництві біля метро Осокорки (фото)

Вчора під час зіткнень на будмайданчику в районі м. Осокорки низка співробітників міліції застосували надмірну силу.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Низка співробітників міліції перевищила ступінь застосування сили, що необхідна в даному випадку і по них будуть зроблені відповідні висновки в ході службового розслідування. Начальника Дарницького райвідділу міліції відсторонено Міністром від виконання службових обов'язків на період проведення розслідування і, можливо, він позбудеться своєї посади за те, що замість того щоб запобігти провокаційним діям, він повністю виконав всі задумки осіб, які організували цей захід", - підкреслив Геращенко.

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За його словами, для розслідування даного інциденту наказом глави МВС вже створено комісію, яку очолив радник Міністра Зорян Шкіряк. До складу Комісії включили відомого правозахисника Євгена Захарова - "з метою перевірити всі обставини порушення прав громадян міліцією в ході даного інциденту та порушення прав забудовника, якщо такі мали місце бути".

Також Геращенко поспішив відновити хронологію подій вчорашніх зіткнень. За його даними, ініціатором знесення паркану стало Дарницьке відділення ВО партії "Свобода", яке розмістило на своїй офіційній сторінці у соцмережі ВКонтакте повідомлення наступного змісту: «Увага, товариство, на метро «Осокорки» почали зводити паркан для огородження забудови. Схожа ситуація була на метро «Позняки», лише спільними зусиллями домоглися збереження поляни. Збір сьогодні о 19:00!».

Радник Авакова зазначає, що після розміщення цього повідомлення Дарницьким РВВС міліції були вжиті заходи щодо забезпечення безпеки і громадського порядку на місці будмайданчика.

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"Для забезпечення безпеки були задіяні 42 співробітника патрульно-постової служби Дарницького РВВС, а не 1000 "мус-рів" про яких було мальовничо розписано деякими користувачами соцмереж. До 19:20 на місці подій зібралася група чисельністю понад 100 громадян, які мали намір знести паркан. Вони були проінформовані, що це будівництво є законним, а не самочинним, що знесення паркану є незаконним і буде кваліфіковано як хуліганство", - додає він.

Геращенко наголошує, що в ході бійки деякі співробітники міліції перевищили "заходи необхідного фізичного впливу" і понесуть за це заслужене покарання.

За його даними, в результаті зіткнень 7 громадян затримали і відправили в Дарницький Райвідділ міліції, де вони були ідентифіковані і по них були складені адміністративні протоколи за статтею 173 КпАП, а по одному неповнолітньому затриманому - за статтею 184 КпАП. Після складання адмінпротоколів, всі тимчасово затримані були відпущені по домівках.

"Є законно обрана Київрада. Є законно обраний мер Києва Віталій Кличко. Вони від імені народу і жителів Києва уповноважені вирішувати всі питання, що пов'язані з містобудуванням в Києві, - пише радник Авакова. - Вважаєте, що будівництво на Осокорках або в іншому місці не потрібне ? Будь ласка - збираємо мітинг біля Київради в п'ять тисяч чоловік і аргументуємо чому це будівництво не потрібне. Або збираємо десять тисяч підписів"

Далі, пише Геращенко, Київрада та мер звертаються до суду і суд розриває договір оренди з компенсацією забудовнику всієї суми орендних платежів, витрат на проектування і отримання тих умов.