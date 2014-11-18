Київ погасив облігації на 750 млн гривень

Київська міська держадміністрація погасила облігації внутрішнього займу серії Е на суму 750 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв'ю журналістам перший заступник голови КМДА Ігор Ніконов.

“Все вчора заплатили”, - сказав Ніконов, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, погашення було здійснено за рахунок коштів Фонду соціально-економічного розвитку бюджету міста.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Київ погасив внутрішні облігації серії «D» на суму 500 млн. грн.

Читайте такожУряд тримає Київ на межі банкрутства, заявляє КличкоЩе раніше, 8 жовтня, Київ у рамках виконання своїх зобов'язань погасив внутрішні облігації серії «В» на суму 1,125 млрд грн, а 20 жовтня 2014 р. були погашені облігації серії «С» на суму 250 млн. грн.

Київська міськрада в травні 2012 року випустила трирічні муніципальні облігації на суму 3,5 млрд грн з річною процентною ставкою 15,25%.