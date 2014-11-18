Мер Києва пообіцяв провести публічне обговорення нових тарифів на проїзд у міському транспорті

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко гарантує проведення публічного обговорення питання про нові тарифи на проїзд у міському пасажирському транспорті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам, коментуючи інформацію в ЗМІ про можливе підвищення вартості проїзду у столичному метрополітені до 5 грн.

“Ми знаємо, що ціна буде підвищена. І я гарантую те, що буде публічне обговорення”, - сказав Кличко.

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За його словами, найближчим часом буде організовано презентацію формування нової ціни на проїзд за участі фахівців та експертів.

”Ми будемо презентувати і обгрунтовувати нову ціну в метро та інших видах громадського транспорту, де ми зможемо обгрунтувати, де будуть експерти, які покажуть, скільки у нас коштує проїзд однієї людини”, - сказав Кличко.

Він також запевнив, що міська влада докладе всіх зусиль, аби соціально незахищені верстви населення не відчули матеріального навантаження через підвищення тарифів на проїзд.