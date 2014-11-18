Кличко стверджує, що комунальні служби Києва готові до зими

Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко запевняє, що столичні комунальні підприємства готові до зими та ліквідації наслідків негоди.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер заявив сьогодні в інтерв'ю журналістам.

“Якщо буде сніг, то він не буде несподіванкою. Сіль у нас закуплена ще три місяці тому. Нам її вистачить, я сподіваюсь, і на наступний рік. Я особисто спілкувався з директором заводу, який виробляє сіль, і нам зробили знижки. Також спілкувався з перевізниками. І ми отримали дуже нормальну ціну на перевезення солі й на саму сіль”, - повідомив Кличко.

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Також він зазначив, що під час кожної своєї поїздки звертався до мерів європейських міст щодо снігоприбиральної техніки. Як наслідок, Київ вже отримав кілька машин з Берліна й очікує на техніку з Мюнхена.

“Сподіваюсь, що ця зима не буде сніжною. Але якщо буде, то ми будемо готові боротися. Ми закуповуємо снігоприбиральну техніку, перевіряємо ту, яка в нас є, сіль у нас є. Я поговорив з кожним керівником районів. Вони сказали, що готовність – 100%”, - наголосив мер столиці.