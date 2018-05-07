За розгром табору ромів на Лисій горі в Києві поліція оголосила низку підозр

Глава МВС нагадав, що відкрито кримінальні провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство».

За розгін табору ромів на Лисій горі у Києві поліція оголосила низку підозр.

Читайте такожЗ'явилося відео розгону табору ромів на Лисій горі в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового поліцейського відділення у селі Чайки Київської області.

Так, на запитання журналістів, чому досі відсутнє оголошення підозр за розгін ромського табору, Аваков відповів: «В ситуації з розгоном ромського табору відкрито кримінальне провадження, висунуто відповідні підозри цілій низці осіб. Якби ви були процесуальною особою, ви б знали дещо більше».

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня активісти праворадикальної організації C14 розігнали табір циган на Лисій горі в Голосіївському районі Києва.

Поліція Києва розслідує кримінальне провадження за двома статтями – «навмисне пошкодження майна шляхом підпалу», а також – «хуліганство».

27 квітня голова Нацполіції Сергій Князєв заявив про домовленість створити робочу групу, до якої увійдуть правозахисники та представники ромської діаспори.

При цьому він запевнив, що «ті поодинокі факти, які виникають, ми розслідуємо достатньо ефективно».