Кличко: міська влада повернула у комунальну власність фонтан на Хрещатику, 25

Він також відзначив, що місто висловлює подяку співробітникам Київської міської прокуратури за допомогу у захисті та поверненні майна киян.

Столична влада повернула у комунальну власність фонтанний комплекс на вулиці Хрещатик, 25, який у 2009 році незаконно передали приватному товариству і з того часу неодноразово перепродавали.

Фонтан не працював, а його допоміжні приміщення використовувалися не за призначенням. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Після ретельного вивчення історії справи, у грудні 2016 року міська влада розпочала процес повернення фонтанного комплексу на Хрещатику до власності територіальної громади. КМДА звернулась до Київської міської прокурати із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом шахрайського заволодіння об’єктом комунальної власності територіальної громади столиці", - відзначив Кличко.

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Прокуратура провела досудове розслідування, в рамках якого подано позов до незаконних власників в інтересах держави в особі Київської міської ради за участю балансоутримувача об’єкта про витребування нерухомого майна.

"26 квітня 2018 року цього року Господарський суд Києва виніс рішення про задоволення позову та повернення з незаконного володіння фонтанного комплексу на Хрещатику, 25, - відзначив Кличко. - Я вважаю це рішення справедливим. І тепер ми фонтан відремонтуємо і він стане окрасою центральної вулиці столиці", - наголосив мер.

Він також відзначив, що місто висловлює подяку співробітникам Київської міської прокуратури за допомогу у захисті та поверненні майна киян.