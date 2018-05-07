Столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд - Кличко

Відтермінування процесу підвищення тарифів, пояснив мер, призводить до того, що міська влада не може динамічно оновлювати транспортний парк, що в результаті може призвести до збоїв в роботі системи громадського транспорту міста.

Столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу “Newsone”.

“Ми зараз завершуємо процес розрахунків. І на скільки саме потрібно підвищувати вартість проїзду, підрахують фахівці - економісти, - заявив Кличко. - Наше завдання - щоб транспортна інфраструктура, від якої залежить життєдіяльність нашого міста, продовжувала функціонувати без збоїв”, - наголосив мер.

Відтермінування процесу підвищення тарифів, пояснив мер, призводить до того, що міська влада не може динамічно оновлювати транспортний парк, що в результаті може призвести до збоїв в роботі системи громадського транспорту міста.

Разом з тим, Кличко наголосив, що пільги для окремих категорій населення будуть збережені. “Збережеться безкоштовний проїзд для пенсіонерів, школярів, ветеранів АТО, багатодітних родин. Соціально вразливі групи будуть однозначно захищені”, - наголосив він.

За словами міського голови, головне завдання, яке сьогодні столична влада має вирішити, - як вивести комунальні підприємства громадського транспорту на беззбитковий рівень роботи. “На сьогодні, щоб транспортні підприємства Києва працювали, ми дотуємо з бюджету міста 1 млрд 800 млн гривень щорічно”, - додав він.

Ці кошти, зауважив мер, необхідні для оновлення рухомого складу, будівництва нових станцій метро, на заміну ескалаторів, термін експлуатації яких завершується, підвищення заробітної плати водіям.

За словами Кличка, за останніх два роки столична влада оновила транспортний парк на 100 автобусів, 45 трамваїв та 17 тролейбусів. Близько 80 відсотків рухомого складу не оновлювалося протягом 20-40 років і, відповідно, неможливо говорити про гарантію безпечної роботи застарілого транспорту.

Іншою проблемою сьогодні є і недостатність коштів на виплату гідного рівня заробітної плати водіям. Відтак, місто переживає значний відтік кадрів.

“У нас на сьогодні проблема – наприклад, більше півтисячі вакансій водіїв автобусів. Багато з них ідуть працювати в приватні компанії, деякі їдуть до Польщі, де зарплата близько тисячі євро. У нас – значно менша. І нам цю проблему теж треба вирішувати”, - підкреслив мер.