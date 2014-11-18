Уряд тримає Київ на межі банкрутства, заявляє Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час робочої зустрічі з київськими роботодавцями та підприємцями, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

«Незважаючи на те, що Київ формує 30% держбюджету України, міський бюджет залишається на сьогодні порожнім. Дефіцит бюджету столиці становить близько 2 млрд грн. Попередній уряд запровадив абсурдні механізми бюджетних відносин між столицею та центральною владою. І нинішній уряд цим користується та латає дірки державного бюджету за рахунок місцевих бюджетів», - підкреслив Кличко.

Він нагадав про фінансову дискримінацію щодо Києва, з бюджету якого щорічно вилучається 50% ПДФО. На сьогодні ця сума складає близько 9 млрд грн.

"Якщо у 2005 році з Києва на користь центрального бюджету вилучалось 400 млн грн, то у поточному році вилучення складають 9 млрд грн, - більш як у 20 разів. Тільки за останні роки з бюджету Києва було вилучено 33 млрд грн. Уряд тримає столицю на межі банкрутства", - наголосив мер Києва.

Читайте такожМісцеві бюджети за півроку отримали понад 61 млрд гривень дотаційВін також відзначив, що відсутність фінансування з боку уряду ставить під загрозу життя людей, які потребують ліків. "Минулого тижня до нас приходили люди, від фінансування лікування яких залежить життя - це гемодіаліз, інсулін. Ці ліки повинні бути проплачені переважно з Кабміну і частково - з бюджета міста. Але грошей немає. І нам не залишається нічого, як знову йти до Кабміну і просити повернути гроші. Адже на сьогодні столична медицина фінансується тільки на 58% від потреб, зарплата - на 78%, закупівля медикаментів - на 48%, харчування хворих - на 40%", - відзначив Київський міський голова.

Кличко також підкреслив, що нова Верховна Рада повинна у першу чергу ухвалити закон про скасування вилучення ПДФО у Києва.