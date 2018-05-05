Кличко зустрівся з волонтерами фіналу Ліги чемпіонів УЄФА-2018

Мер висловив сподівання, що кожен гість Києва отримає позитивні емоції від перебування в цьогорічній столиці футболу.

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з волонтерами, які координуватимуть заходи з проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 24-26 травня в Києві. Сьогодні в столиці відбувся перший тренінг для учасників волонтерської програми Ліги чемпіонів УЄФА-2018.

Кличко відзначив важливу роль волонтерів і подякував за ентузіазм та енергію, які вони докладають до успіху спільної справи - проведення великої футбольної події у Києві на найвищому рівні.

"Без вас, дорогі волонтери, це свято футболу не відбудеться! Адже на ваших плечах - і допомога нашим іноземним гостям та гостям з інших міст України на локаціях в місті, в аеропортах, у готелях. І підтримка офіційних делегацій, - сказав Кличко. - Ви також будете виконувати роль перекладачів, аби перебування в Україні іноземних вболівальників було комфортним та приємним. Ви допомагатимете офіційним делегаціям, командам-фіналістам. Працюватимете з медіа і робитимете багато іншої важливої роботи, за яку вам будуть вдячні десятки тисяч гостей столиці і ми, як столична влада", - наголосив він.

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Також мер висловив сподівання, що кожен гість Києва отримає позитивні емоції від перебування в цьогорічній столиці футболу.

"На кожного з вас покладається дуже велика відповідальність. Дякую за ваш ентузіазм, за вашу енергію і бажаю добре попрацювати та отримати задоволення від великого свята футболу!", - додав Віталій Кличко.

Він нагадав, що до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві залишилося рівно три тижні. Наразі столична влада активно готується до заходу та облаштовує різні локації. Зокрема, фан-зони, точки збору для фанів клубів-фіналістів - “Реалу” та “Ліверпулю”. Організовує перевезення уболівальників з аеропорту "Бориспіль" та “Жуляни”. Працює над створенням зони безпеки навколо НСК “Олімпійський”.

Також, за словами мера, УЄФА контролює процес підготовки і сьогодні немає нарікань щодо відхилень від графіка підготовки.

"Ми повинні провести цей захід, який Україна прийматиме вперше, на високому рівні. У нас є досвід організації подібних подій - Євро-2012 і Євробачення-2017. І з фіналом Ліги чемпіонів, переконаний, ми теж впораємося", - підкреслив він.

У координації заходів Ліги чемпіонів УЄФА візьмуть участь 507 волонтерів з 27 країн світу. З них – 85 % волонтерів з України. Більша половина волонтерів уже має досвід з координації спортивних заходів. 38 % волонтерів працювали на міжнародних футбольних матчах.

118 волонтерів, зокрема, працюватимуть на жіночому фіналі Ліги чемпіонів УЄФА 24 травня.