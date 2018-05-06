Кличко: відсутність гарячої води пов’язана з проведенням гідравлічних випробувань

Столична влада вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

В Україні вперше теплоенергетичний комплекс переходить від комерційної структури в управління муніципалітету. І столична влада вже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу Newsone. Він зауважив, що кожного літа на певний період припиняється подача гарячої води в столиці і це пов‘язано з гідравлічними випробуваннями та ремонтом тепломереж. «Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону. В Києві одна з найбільших в Європі протяжність тепломереж. І щоб підготувати місто до наступного опалювального сезону, ми змушені проводити гідравлічні випробування, з цим і пов‘язана відсутність гарячої води», - сказав Кличко.

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Мер нагадав, що цього року завершується угода між Києвом і компанією «Київенерго» і столична влада повертає об'єкти теплопостачання в управління та під контроль міста. Віталій Кличко наголосив, що завдання столичної влади - надавати киянам якісний сервіс з теплопостачання та постачання гарячої води. А також -мінімізувати кількість аварійних ситуацій на тепломережах. «Ми створили комунальне підприємство «Київтеплоенерго», на баланс якого переходять активи теплового господарства міста. І наше завдання, щоб кияни отримували набагато якісніший сервіс», - додав мер. Він нагадав, що на якість послуг, які надавало «Київенерго», від киян було дуже багато нарікань.

Раніше повідомлялося, що у восьми районах Києва низка будинків залишатиметься без гарячої води до 1 червня.