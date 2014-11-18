У Києві стартує реформа парковок: в місто повернуть евакуатори, а колеса знову блокуватимуть

Про це повідомляє ЛігаБізнесінформ.

Документ вже прийнятий за основу транспортною комісією і найближчим часом буде розглянутий депутатами Київради. Якщо експеримент пройде вдало, проект запрацює на паркувальних майданчиках по всьому місту.

За словами виконуючого обов'язки директора Київтранспарксервісу Андрія Воробйова, глобальна мета реформи - повна відмова від готівкових розрахунків за паркування та ліквідація людського фактора. Реформа пройде в два етапи. На першому проведуть тестування на окремих київських парковках, на другому, після внесення змін у законодавство і залучення інвесторів, концепція запрацює на всіх муніципальних парковках Києва.

Київтранспарксервіс контролює близько 1000 платних паркувальних майданчиків у Києві на 6 227 паркомісць. Зараз за паркування платять тільки 38% автомобілістів, каже Воробйов. Після впровадження концепції відсоток оплати паркування зросте до 80-85%.

Пілотний проект концепції розробленої Київтранспарксервіс стартує вже цього тижня на 6-8 паркувальних майданчиках в центрі Києва. На вулицях Пушкінська, Б. Хмельницького, Прорізна, Городецького, пл. Франко і вулицях Заньковецькій і Лютеранській, паркувальників замінять інспектора Київпарктранссервіс.

На майданчиках вже встановили паркомати, через які можна буде оплатити парковку. Загалом у Києві встановлено 87 паркоматів. Після повної реалізації концепції, їх кількість збільшать до 500.

На парковках, які беруть участь у тестуванні системи, встановлять інформаційні щити, на яких розмістять інформацію про способи оплати паркування та витяги з нормативних актів, що регламентують оплату. Оплатити парковку можна трьома способами: за допомогою системи "Мобільне паркування" (шляхом відправки СМС з мобільного телефону), через платіжний термінал, і купивши парковачный талон кіосках "Союздруку".

Після оплати водій повинен розмістити чек, або талон, в нижньому куті лобового скла. Контролери з допомогою спеціальних електронних пристроїв зможуть фіксувати дані про автомобілі, які будуть передаватися в спеціальну базу даних.

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Якщо парковка не сплачена, чи є несплачені штрафи інспектор на місці складає протокол про порушення. Зараз при складанні протоколу обов'язкова присутність водія. Коли система запрацює повноцінно, інспектор зможе складати протокол і без порушника.

Протоколи про несплату за паркування інспектори Київтранспарксервісу будуть направляти на розгляд адміністративної комісії Київської міськдержадміністрації, яка буде приймати рішення про застосування штрафу. Копія протоколу кріпиться на скло автомобіля-порушника.

Розмір штрафу за неоплату паркування становить від 136 до 204 гривень. Якщо штраф не сплачується протягом 30 днів, він подвоюється. Після виявлення автомобіля з несплаченим штрафом, інспектор зможе блокувати колеса автомобіля, і розблокує їх тільки після сплати подвійного штрафу.

"Як показує практика міста Талліна, де була введена мобільна парковка і штрафи, рівень оплати паркування становив близько 80%. Інші платять штрафи. І доходи від штрафів, в перший час можна порівняти з доходами від паркування. Це додаткові гроші, які отримає місцевий бюджет", - зазначає заступник директора Київтранспарксервісу Денис Салобаєнко.

В рамках пілотного проекту вже підготовлено проект розпорядження Віталія Кличка, який дозволяє співробітникам Київтранспарксервіс складати протоколи на порушників правил паркування.

Щоб система могла повноцінно працювати Київтранспарксервіс ініціював (Законопроект N5021, від 03.09.2014) передачу місцевим адміністраціям повноважень з контролю за дотриманням правил зупинки та стоянки на паркувальних майданчиках. Це дозволить інспекторам блокувати транспортні засоби та при необхідності евакуювати автомобіль. Також у Київтранспарксервісі пропонують внести зміни до адміністративного кодексу, що дозволяють складати протокол на власника транспортного засобу, а не на водія.

За словами Воробйова, якщо ці зміни до законодавства приймуть, буде проведений конкурс для залучення інвестора, який поставить електронні пристрої, програмне забезпечення та обладнання для роботи системи. "Таким чином, по всьому місту, на всіх парковках прибирається "готівка". Після того, як інспектор навів пристрій на номер, домовлятися з ним марно. Потрібно буде домовлятися з програмою, а це неможливо", - відзначив чиновник.