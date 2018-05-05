Кличко: у першу чергу треба відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить рух у місті

Мер зазначив, що за останніх два роки в Києві відремонтували 500 кілометрів доріг та проїздів.

Столична влада поставила перед собою завдання відремонтувати ключові магістралі, від яких залежить інтенсивність та комфортність руху в місті. І поступово перейти на ремонт маленьких вулиць.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Newsone».

За його словами, найближчим часом розпочнеться реконструкція Шулявського шляхопроводу, який будуть вводити в експлуатацію поетапно, протягом двох років.

«Було три проекти капітального оновлення Шулявського шляхопроводу. Містобудівна рада, на думку фахівців, обрала оптимальний варіант. На реалізацію проекту нам потрібно приблизно 1.5 мільярда гривень. Роботи будуть виконані протягом двох років. Можу сказати – це буде сучасна транспортна розв’язка, - заявив Віталій Кличко. - Ми не можемо повністю перекрити там рух. Зупинити проспект Перемоги. Це центральна артерія столиці. Тому роботи будуть виконуватися в кілька етапів», - наголосив мер.

За його словами, проектом передбачено повну заміну опор шляхопроводу. Також будуть облаштовані зручні з‘ізди з нього. Віталій Кличко відзначив, що про стан виконання робіт водіїв будуть попереджати за допомогою спеціальних табло, аби уникнути заторів. Такі ж вказівники нині встановлюють на всіх об’єктах, де здійснюють ремонт доріг. Також з переліком вулиць та транспортних розв’язок, які через ремонт будуть перекриті, можна ознайомитися на сайті Київської міської адміністрації.

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Мер зазначив, що за останніх два роки в Києві відремонтували 500 кілометрів доріг та проїздів. І як мінімум 300 кілометрів планують відремонтувати цього року. При цьому на об’єктах оновлюють не тільки асфальтне покриття, а й всю навколишню інфраструктуру.

«Оновлена вулиця - це не тільки новий асфальт. Це і повна заміна комунікацій. Насамперед тих, які прокладені під дорогою. Аби потім не було ситуацій, що ми відремонтували покриття, а після цього його знову знімають. Також ми міняємо огорожу. Встановлюємо нове освітлення, облаштовуємо нові тротуари. І це – справді капітальний ремонт і оновлення вулиці, - підкреслив мер. - Підрядники дають гарантію 5 років. Якщо виявляємо якісь дефекти протягом гарантійного терміну, підрядник за свої кошти має ці недоліки виправити», - наголосив Кличко.

Крім того, за його словами, у 2018 році капітальний ремонт очікує на проспекти Бандери та Палладіна, Софійську площу, вулиці Назарівську, Леонтовича, Заболотного, Родимцева, Довженка, а також штучні споруди, як, наприклад, міст через Русанівську протоку, шляхопровід на перетині вулиці Олени Теліги та вулиці Кирилівської.