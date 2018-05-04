Він зауважив, що під час інспекції були оглянуті ті об’єкти, де терміново потрібно виправляти всі недоліки.

Мер Києва Віталій Кличко проінспектував низку локацій, де відбуватимуться заходи до фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Кличко нагадав, що до фіналу залишилося трохи більше трьох тижнів, передає прес-служба мера.

«Мені, як меру Києва, заздрять мери міст всього світу, бо Київ прийматиме фінал Ліги чемпіонів. І ми повинні провести цей захід на найвищому рівні», - сказав Віталій Кличко.

Він зауважив, що під час інспекції були оглянуті ті об’єкти, де терміново потрібно виправляти всі недоліки.

«Ми маємо зробити все, щоб ні гості, ні кияни не відчували незручностей. Потрібно привести в належний стан благоустрій, забезпечити транспортні перевезення, заходи безпеки», - сказав міський голова.

Одна з локацій, яку оглянув Віталій Кличко, - «Зона гостинності» на території музею «Київська фортеця», де проходитимуть представники офіційних делегацій до НСК «Олімпійський».

«На жаль, ця локація знаходиться в стані незакінченого ремонту і нам потрібно зараз в короткі терміни привести її до ладу. Ми зробимо все, щоб гостям було зручно пересуватися», - підкреслив Віталій Кличко.

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На земельній ділянці комунальної установи «Музей Київська фортеця» знаходяться споруди і Міноборони та Міністерства спорту. На сьогодні, знайдені тимчасові рішення для проведення фіналу Ліги чемпіонів. Однак, надалі необхідно провести додаткові переговори щодо передачі у власність міста об’єктів, що перебувають на балансі Міноборони, або приведення цих об’єктів до належного стану. Крім того, слід порушити питання перед Міністерством спорту про необхідність закінчення робіт біля цієї споруди. Зокрема, йдеться про облаштування зливової каналізації, ремонту опорної стінки, ліквідацію провалів, тощо.

Друга локація, яку відвідав мер, - площа перед палацом «Україна», де буде точка збору для фанів команди «Реал». Будівля знаходиться на балансі Держуправління справами і не належить місту. На площі перед палацом «Україна» пошкоджена тротуарна плитка. Мер Києва звернувся до керівництва палацу, щоб пішохідну частину оновили. А місто готове в цьому допомагати фахівцями, відзначив він.

Віталій Кличко також звернувся до правоохоронців з проханням зконтактувати з колегами з Британії та Іспанії, щоб вони надали консультативну допомогу щодо організації безпеки, дій у можливих нештатних ситуаціях.

«Ми проводимо постійні консультації з питань безпеки. І ми робитимемо все, щоб безпека кожного фана, туриста, мешканця міста була гарантована, - зауважив Віталій Кличко.-У нас багато завдань. Ми вирішуємо покроково всі проблемні питання і переконаний, що через три тижні будемо на всі 100 відсотків готові до проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА», - наголосив міський голова.

Кличко також зауважив, що час роботи громадського транспорту 26 травня - в день проведення фіналу Ліги чемпіонів, буде продовжений. Водночас мер Києва звернувся до мешканців столиці з проханням в ці дні мінімально користуватися власним автотранспортом, щоб не створювати затори на дорогах. Крім того, додав він, в ніч з 26 на 27 травня столичні вулиці освітлюватимуться на повну потужність, щоб не створювати незручностей для пересування містом.

«І гості Києва, і кияни мають отримати максимально комфортні умови, щоб свято футболу було справді святом», - наголосив Кличко.