В Голосіївському районі облаштують панорамну алею для пішоходів та фонтани

Замовником робіт визначено комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ».

Для поліпшення інфраструктури та архітектурного вигляду столиці у Голосіївському районі капітально відремонтують інженерно-транспортну інфраструктуру та благоустроять території: непарної сторони просп. Науки – від будівлі № 1 у напрямку Деміївської площі та непарної сторони Голосіївського проспекту – від Деміївської площі у напрямку вулиці Миколи Грінченка.

Згідно із розпорядженням КМДА, роботи заплановано провести у 2018-2019 роках, повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, проектом передбачено:

· встановлення на вул. Миколи Грінченка огороджувальної конструкції для влаштування тротуару, де також буде розміщено сходи з виходом на бульвар Дружби Народів для пішоходів;

· відкриття на бульварі Дружби Народів панорамної алеї для пішоходів;

· облаштування на проспекті Науки фонтанів і критих місць відпочинку, а також ремонт тротуару;

· організація проїздів, тимчасових стоянок легкових автомобілів, пішохідних доріжок, тротуарів, майданчиків відпочинку та озеленення території, балансоутримувачем яких є КК «Київавтодор».

Замовником робіт визначено комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ». Йому доручено під час укладання відповідних договорів підряду обовʼязково передбачити умови щодо надання підрядником гарантії якості виконаних робіт та встановити гарантійні строки експлуатації обʼєктів не менше ніж десять років.