Новий рік у Києві зустрічатимуть на Софійській площі, а святковий ярмарок відкриється вже 16 грудня

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Святкування розпочнеться вже з 16 грудня новорічно-різдвяною виставкою-ярмарком на Софійській площі, яка триватиме до 19 січня 2015 року. 19 грудня відбудеться відкриття резиденції та Фестивалю Святого Миколая на території Національного заповідника "Софія Київська". Цього ж дня, ближче до вечора, на Софійській площі святковими вогнями засяє Головна новорічна ялинка країни.

З 19 грудня 2014 до 19 січня 2015 року на Троїцькій площі працюватиме новорічно-різдвяне селище в єдиному українському стилі.

Читайте такожНа Новий рік станція метро "Золоті ворота" працюватиме цілодобово

Зустріч Нового року зі святковою концертною програмою розпочнеться 31 грудня (орієнтовно о 20:00) на Софійській площі. Концерт триватиме до 2 години ночі 1 січня 2015 року. Відсвяткувати Різдво організатори запрошують на Андріївський узвіз та Софійську площу, на якій відбудеться "Зимова Країна мрій".

Щедруватимуть цього разу теж на Софійській площі - 13 січня 2015 року на гостей чекатиме святкова програма "Щедрий вечір".

Завершаться новорічно-різдвяні свята традиційно Водохрещем, яке відзначатимуть у парку культури та відпочинку "Гідропарк" біля каплиці на честь Хрещення Господнього та на Оболонській набережній поблизу Свято-Покровського собору.