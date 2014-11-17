На скандальному будівництві в Києві на Осокорках міліція побила місцевих жителів

Вранці в понеділок пустир біля станції метро, який веде до переходу на вулицю Срібнокільська, обгородили парканом. На цій ділянці проспекту Бажана планують побудувати новий торгово-розважальний центр Le Boulvard («Ле Бульвар»).

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Майже 200 мешканців мікрорайону в 19:00 вийшли на місце майбутнього будівництва, щоб знести паркан. Активісти заявили, що документи на будівництво видавалися ще при Черновецькому, комісія Київради їх ще не перевіряла, громадське обговорення будівництва не проводилося. Крім того, за їх словами, будівництво заважає проходу до метро, повідомляє lb.ua.

Однак до заздалегідь анонсованої акції забудовник, мабуть, виявився готовий. У призначений час на місце будівництва приїхали чотири автобуси з міліціонерам. Кореспондент LB.ua упізнав у них колишніх "беркутівців". Представлятися міліціонери відмовилися, вели себе агресивно, відразу почали затримувати активістів. Почалася бійка, під час якої один з правоохоронців вдарив у живіт кореспондента. Також дісталося журналістці телеканалу TVi. Близько 10 осіб міліціонери запхали в автобуси і намагалися їх вивезти, але не убік місцевого управління МВС, а в напрямку центру.

Місцеві жителі спробували визволити товаришів, перегородивши автобусам шлях і почали кидати каміння. Проте співробітники міліції їх відтіснили.

За даними активістів, міліція Дарницького району "кришує" забудовника - «СКАЙ-БУД ЛТД», власником якого є колишній заступник мера Києва Валерій Миронов.