У півторакілометровій зоні НСК "Олімпійський" на час Ліги чемпіонів перекриють рух транспорту

Зокрема, частина доріг буде повністю перекрита, а на частині обмежать рух, в основному це стосуватиметься денного часу.

У Києві в рамках проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів заборонять, або обмежать рух транспорту на окремих ділянках доріг навколо НСК "Олімпійський".

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Закрема, як зазначається у розпорядженні КМДА, буде діяти тимчасова заборона чи обмеження руху транспорту на окремих ділянках вулично-дорожньої мережі міста у 1,5-кілометровій зоні навколо НСК «Олімпійський» та інших локацій спортивних подій.

Для розмежування автомобільних та пішохідних потоків на підʼїзді до НСК «Олімпійський» тимчасово встановлять напрямну огорожу. Комунальним підприємствам «Київський метрополітен» і «Київпастранс» у дні проведення матчів доручено збільшити кількість рухомого складу пасажирського транспорту, звернувши особливу увагу на маршрути, шляхи слідування яких пролягають поруч із НСК «Олімпійський».

Проїзд вулицею Хрещатик в Києві (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького) перекриють з 12 до 31 травня. Переважно обмеження будуть вводитись у період 21-27 травня. Водночас передбачені перекриття (обмеження) руху з 12 травня до кінця місяця на частині вулиць, прилеглих до Хрещатика – на вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) та вул. Прорізній (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик).

Крім того, у ніч на 27 травня роботу міського пасажирського транспорту продовжать на 3 години, організувавши перевезення існуючими маршрутами міського наземного пасажирського транспорту, які проходять біля станцій столичного метро (після проходження його останніх потягів).

КМДА опублікувала перелік окремих ділянок вулиць, на яких забороняється та обмежується рух транспортних засобів під час підготовки та проведення фінальних матчів Ліги чемпіонів.