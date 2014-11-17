У "Могилянці" обрали нового президента

Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.

Як зазначається у повідомленні, за Мелешевича проголосували 305 (65,9%) виборців.

У той же час, Орися Демська отримала 13,8% голосів , Олександр Дем'янчук –10,6%. Всього у виборах взяли участь 463 виборці.

Читайте такожКиєво-Могилянська академія відкрила сертифікатну програму «Загальне богослов’я»Андрій Мелешевич - доктор філософії в галузі політології, професор, декан факультету правничих наук "Києво-Могилянської академії" з 2005-го року.

Раніше посаду голови НаУКМА обіймав Сергій Квіт, який з лютого 2014 року очолив Міністерство освіти і науки України.