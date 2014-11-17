У "Могилянці" обрали нового президента
17:56, 17 листопада 2014Київ
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Новим президентом національного університету "Києво-Могилянська Академія" обрано Андрія Мелешевича.
"Києво-Могилянську академію" очолив Андрій Мелешевич / УНІАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі університету.
Як зазначається у повідомленні, за Мелешевича проголосували 305 (65,9%) виборців.
У той же час, Орися Демська отримала 13,8% голосів , Олександр Дем'янчук –10,6%. Всього у виборах взяли участь 463 виборці.
Читайте такожКиєво-Могилянська академія відкрила сертифікатну програму «Загальне богослов’я»Андрій Мелешевич - доктор філософії в галузі політології, професор, декан факультету правничих наук "Києво-Могилянської академії" з 2005-го року.
Раніше посаду голови НаУКМА обіймав Сергій Квіт, який з лютого 2014 року очолив Міністерство освіти і науки України.
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