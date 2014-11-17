Киянам обіцяють безкоштовний Wi-Fi у метро до кінця наступного року

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний інженер комунального підприємства «Київський метрополітен» Володимир Зель.

«Крім Інтернету, за рахунок компанії «Фідомобайл» буде вирішено ряд питань з відеоспостереження як на станціях, так і в рухомому складі. Зараз готується договір і технічне завдання, щоб якомога швидше в метрополітені була розвинена система відеоспостереження», - сказав Зель.

При цьому він додав, що безкоштовним буде лише низькошвидкісний Інтернет, а для отримання швидкого Інтернету пасажирам необхідно буде оплачувати послуги компанії, не уточнивши, яким чином це можна буде зробити.

Читайте такожУ столичному метро з'являться нові карти зі схемою швидкісних трамваївБудівництво мережі має охопити 52 станції, тунелі ліній метрополітену завдовжки 67,5 км. (у разі відкриття нових станцій і будівництва нових перегонів — на них теж), 774 вагони рухомого складу, а також систему відеоспостереження на 37 станціях.

Минулого місяця оператор віртуальної національної мережі мобільного зв'язку «Фідомобайл» став переможцем конкурсу на будівництво мережі Wi-Fi у столичному метрополітені та інвестує в проект 100 млн. грн.

Довідка УНІАН. «Фідомобайл» - оператор віртуальної національної мережі мобільного зв'язку і мережі безпроводового широкосмугового доступу в Інтернет на території України.

«Фідомобайл» заснований і зареєстрований у 2013 році «Фідобанком» (Київ), що належить бізнесменові Олександру Адаричу.

Як повідомляв УНІАН, у столичному метро можуть підняти ціни ще до Нового року.