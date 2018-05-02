У Києві оздобили типографію сучасним Петриківським розписом (фотогалерея)

Авторський задум художниці-майстрині Юлії Рожкової дозволив гармонійно об’єднати інтер’єр типографії завдяки сучасній композиції та радісним кольорам.

Яскраві Петриківські квіти розпустилися на стінах київської типографії «Гама-Принт» завдяки мистецькій ініціативі "UAMAZE", яка популяризує найкращі доробки декоративного мистецтва України.

Петриківський розпис прекрасний, яскравий та позитивний. Чудово коли традиційне українське мистецтво не є музейним експонатом, а входить у життя сучасних українців, прикрашає світ дивовижними квітами та птахами.

“Ми віримо в те, що Петриківський розпис створює особливу атмосферу, яскравий настрій та наповнює простір позитивною енергетикою. Адже так важливо, щоб нас оточувало саме наше мистецтво - одночасно сучасне та з аутентичною символікою, яке поширює любов до рідної культури серед поколінь", – повідомила Ірина Чиркова, засновник мистецької ініціативи “UAMAZE. Дивосвіт українського мистецтва”.

Також вона зазначила, що вони вже декілька років проводять майстер-класи та заснували школу з Петриківського та Самчиківського розпису.

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"Разом з майстрами наші випускники займаються благодійними проектами. Так, у минулому році розписали приміщення Київського Пансіонату Ветеранів Праці та ексклюзивні мистецькі гойдалки для парка Слави. Оздоблення Петриківкою стін типографії “Гама-принт” є гарним прикладом як бізнес допомагає зберегти та допомогти розвитку культурної спадщини України”,– додала Ірина Чиркова.

Авторський задум художниці-майстрині Юлії Рожкової дозволив гармонійно об’єднати інтер’єр типографії завдяки сучасній композиції та радісним кольорам.

“Петриківським розписом я займаюся дуже давно. Неймовірно приємно, що Петриківка стає популярною”, - зазначила Юлія.

Петриківський розпис – одна із перлин українського декоративного мистецтва, яка включена у 2013 році до нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.