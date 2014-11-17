На річницю початку Майдану в Києві знову відбудеться віче

Як повідомляє INSIDER, про це на брифінгу заявив міністр культури Євген Ніщук. "Дуже важливо, щоб українське суспільство зустрілося саме в той день, коли все починалося, тобто 21 листопада".

Міністр нагадав, що саме 21 листопада визнано указом президента Днем гідності та свободи.

Початок віче заплановано на 18:00, триватиме воно 4 години.

В свою чергу, кандидат в нардепи від БПП Мустафа Найєм закликав політичні сили утриматись від використання прапорів 21 листопада.

"Я закликаю всі політичні сили утриматись від того, щоб приходити зі своїми прапорами, лозунгами та символікою, тому, що це все ж таки був громадянський Майдан і я сподіваюсь, що саме громадянським він і залишиться", - наголосив Найєм.

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Крім того, о 9 ранку планується покладання квітів до символічного пам’ятника Небесній сотні на вулиці Інститутській.

З 15:00 на Майдані пройде Благодійна акція "Україна – це я", в рамках якої відбудеться встановлення конструкцій з лампадок.

Протягом усього дня в Українському домі відбуватиметься експозиція фотографій, артефактів та касок Євромайдану, також пройде презентація понад 50 українських та закордонних книжок про Революцію гідності.