На будівництві Алеї воїнської слави київські чиновники вкрали 1,6 мільйона гривень

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

«Будівництво алеї, яке було передбачене Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва, розпочалося у грудні минулого року. За частину виконаних робіт зі столичного бюджету на рахунки підрядника ТОВ «Білдек буд» було перераховано 3,4 млн грн», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожГПУ проводить обшуки у заступника міністра оборониПроте прокурорська перевірка встановила, що вартість гранітних виробів та обсяг виконаних робіт були суттєво завищені. Як наслідок, столичному бюджету було завдано збитків на 1 млн 650 тис. грн.

Відомості про вчинення службовцями комунального та приватного товариств внесені в ЄРДР за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.