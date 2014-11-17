На будівництві Алеї воїнської слави київські чиновники вкрали 1,6 мільйона гривень
У Києві службові особи КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» розікрали більше 1,6 млн грн під час створення Алеї воїнської слави у столичному Парку слави.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.
«Будівництво алеї, яке було передбачене Програмою соціально-економічного розвитку міста Києва, розпочалося у грудні минулого року. За частину виконаних робіт зі столичного бюджету на рахунки підрядника ТОВ «Білдек буд» було перераховано 3,4 млн грн», - зазначається в повідомленні.
Читайте такожГПУ проводить обшуки у заступника міністра оборониПроте прокурорська перевірка встановила, що вартість гранітних виробів та обсяг виконаних робіт були суттєво завищені. Як наслідок, столичному бюджету було завдано збитків на 1 млн 650 тис. грн.
Відомості про вчинення службовцями комунального та приватного товариств внесені в ЄРДР за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.